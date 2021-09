Ue | Tajani | dialogo ma gruppo unico centrodestra impossibile

(Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il voto in Germania non cambierà gli equilibri. Il Ppe è ilpiù numeroso e si riconosce in determinati valori, credo sia giusto collaborare ma mi sembrache nasca un. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tajani dialogo

Agenzia ANSA

Lo ha detto il vicepresidente del Ppe e coordinatore di Fi Antonio, commentando con i cronisti a margine del summit dei popolari le parole di Matteo Salvini sul gruppo unico del centrodestra ...Antonioha rivendicato con orgoglio di far parte del gruppo e ha evidenziato come la ...stato " un punto di riferimento per la grande famiglia dei moderati grazie alle sue capacità die ..."Il voto in Germania non cambierà gli equilibri. Il Ppe è il gruppo più numeroso e si riconosce in determinati valori, credo sia giusto collaborare ma mi sembra impossibile che nasca un gruppo unico.Come promesso, Silvio Berlusconi interverrà al vertice Ppe tramite video, come suggerito dai medici per evitare eccessivi affaticamenti ...