Tragedia su via Casilina, scontro tra moto e trattore: morto 34enne (Di mercoledì 22 settembre 2021) Terribile incidente quello avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, su via Casilina, all’altezza del km 33,900, nel territorio di Palestrina, alle porte della Capitale. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un trattore e una moto in località Carchitti, all’incrocio con via Colle del Verone. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo a un giovane che era alla guida del mezzo a due ruote, un ragazzo classe 1987 che è deceduto sul colpo. Inizialmente si pensava fosse rimasto gravemente ferito, poi purtroppo il peggiore degli epiloghi. Al momento non si conoscono le sue generalità e le condizioni di salute del conducente del tir, rimasto coinvolto nell’incidente. Il traffico sulla strada interessata è andato in tilt, via Casilina è stata chiusa per tutti i rilievi del caso. Sul posto sono intervenute le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Terribile incidente quello avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, su via, all’altezza del km 33,900, nel territorio di Palestrina, alle porte della Capitale. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, une unain località Carchitti, all’incrocio con via Colle del Verone. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo a un giovane che era alla guida del mezzo a due ruote, un ragazzo classe 1987 che è deceduto sul colpo. Inizialmente si pensava fosse rimasto gravemente ferito, poi purtroppo il peggiore degli epiloghi. Al momento non si conoscono le sue generalità e le condizioni di salute del conducente del tir, rimasto coinvolto nell’incidente. Il traffico sulla strada interessata è andato in tilt, viaè stata chiusa per tutti i rilievi del caso. Sul posto sono intervenute le ...

