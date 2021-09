Suicidi di ragazzini in Lombardia: i casi salgono a 5 tra tentati e riusciti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 settembre 2021 - Si allarga la lente della Procura sul caso, allarmante, di Suicidi di ragazzini in Lombardia. E' emerso infatti che due adolescenti, un 15enne a Como e una coetanea a ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 settembre 2021 - Si allarga la lente della Procura sul caso, allarmante, didiin. E' emerso infatti che due adolescenti, un 15enne a Como e una coetanea a ...

jejesegarrajeje : Suicidi il primo giorno di scuola, a Milano 3 casi tra i ragazzini: 2 morti, una è gravissima - plums_the : RT @Barbara___2105: @25O319 Anche i bambini...'Tre drammi in poche ore a Milano: due ragazzini morti, un'altra gravissima' - PiramideRossa : Tre drammi in poche ore a Milano: due ragazzini morti, un'altra gravissima - pataflora1 : Dodicenni. In aumento. Tre drammi in poche ore a Milano: due ragazzini morti, un'altra gravissima - Latrinaeuropa : RT @Barbara___2105: @25O319 Anche i bambini...'Tre drammi in poche ore a Milano: due ragazzini morti, un'altra gravissima' -