Spagna | compravendite di abitazioni ai massimi in 13 anni a luglio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – In, a, sono state vendute circa 50.200 case, il 53% in più rispetto allo stesso mese del 2020 e il livello più alto in oltre 13. Lo comunica INE, l’Istituto nazionale di statistica, il quale sottolinea che le vendite disono state superiori del 4% rispetto ai livelli pre-pandemia e si avvicinano al ritmo frenetico registrato durante il boom immobiliare spagnolo nel 2008, quando ad aprile si registrò la vendita di circa 55.000 case. Il numero di immobili totali ceduti nel mese diè di 183.717, ovvero il 26,2% in più rispetto allo stesso mese del 2020. L’87,1% delle vendite registrate nel mese dicorrisponde a immobili urbani e il 12,9% a immobili rustici. Nel caso di quelli urbani, il 57,4% sonodi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spagna compravendite

Borsa Italiana

In, a luglio, sono state vendute circa 50.200 case , il 53% in più rispetto allo stesso mese del ... Nel caso di quelli urbani, il 57,4% sonodi abitazioni. Il numero di ...... Ligue 1, Liga, Bundesliga e Premier) il denaro circolante per lerimane all'interno ... Clamoroso - e qui pesano i bilanci di blancos e blaugrana - il calo della: dal 2019 al 2021 ...(Teleborsa) - In Spagna, a luglio, sono state vendute circa 50.200 case, il 53% in più rispetto allo stesso mese del 2020 e il livello più alto in oltre 13 anni. Lo comunica INE, ...Nell’anno in corso i principali mercati immobiliari europei stanno per chiudere in positivo segnando il rilancio dopo un 2020 meno drammatico del previsto. Dove si colloca l’Italia in questo scenario?