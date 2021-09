Sono stati diffusi i dati di 250 afghani che hanno collaborato con il Regno Unito (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Foto: Noorullah Shirzada/Getty Images)Il ministero della Difesa del Regno Unito ha divulgato le foto, gli indirizzi email e i nomi di circa 250 interpreti afghani che hanno lavorato con le forze armate britanniche, ma non Sono ancora riusciti a lasciare il paese dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani. Non essendo ancora chiaro se si sia trattato di un errore o di un atto premeditato, il ministero si è scusato e ha annunciato di aver aperto un’indagine sull’accaduto, che potrebbe aver messo a rischio la vita degli interpreti e delle loro famiglie. Secondo il Guardian, la diffusione di questi dati personali sarebbe avvenuta a causa di una mail inviata del ministero della Difesa britannico agli interpreti rimasti in afghanistan e in attesa di ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Foto: Noorullah Shirzada/Getty Images)Il ministero della Difesa delha divulgato le foto, gli indirizzi email e i nomi di circa 250 interpretichelavorato con le forze armate britanniche, ma nonancora riusciti a lasciare il paese dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani. Non essendo ancora chiaro se si sia trattato di un errore o di un atto premeditato, il ministero si è scusato e ha annunciato di aver aperto un’indagine sull’accaduto, che potrebbe aver messo a rischio la vita degli interpreti e delle loro famiglie. Secondo il Guardian, laone di questipersonali sarebbe avvenuta a causa di una mail inviata del ministero della Difesa britannico agli interpreti rimasti instan e in attesa di ...

