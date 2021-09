Soggiorna in Fvg | ma è un irregolare | scoperto in stazione | ora è indagato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soggiorna Fvg

Il Piccolo

... Quanto si risparmia a fare la spesa in Friuli Il pieno in Slovenia solo con il green pass, ma non ci sono controlli: continua l'esodo dal Friuli Chi lavora di più tra i consiglieri regionali...Il governatore dele presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga , ospite ai microfoni di The ... 'Per la seconda dose in vacanza, credo dobbiamo distinguere tra chiin ...Tricesimo, mon amour! Lo esclamò e lo scrisse Renzo Valente, grande giornalista che di Udine e del Friuli sapeva tutto per filo e per segno. Fu lui ad ammettere, in un articolo del 1968, di essersi in ...L'uomo, un giovane di nazionalità libica, è stato arrestato. La donna, ferita, è riuscita a liberarsi e a chiamare il 112 ...