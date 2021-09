Salernitana-Hellas Verona stasera in tv | data | orario e streaming Serie A 2021 2022

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di 18:30 di martedì 22 settembre nella cornice dell’Arechi. Lava a caccia dei primi punti in campionato contro unche la prima vittoria l’ha agguantata domenica contro la Roma. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Non resta che aspettare il triplice fischio di Irrati. SportFace.

Alle 18.30 lasfiderà l'Verona , che domenica scorsa ha conquistato i suoi primi tre punti stagionali, mentre la Juventus sarà chiamata a vincere sul campo non facile dello ...In contemporaneaVerona i padroni di casa rappresentano l'unica compagine ancora ferma al palo, a quota zero punti. Castori va alla ricerca della prima vittoria in campionato per ...Alle 18.30 di mercoledì 22 settembre Salernitana e Hellas Verona inizieranno la loro quinta partita di questa stagione di Serie A. Analizziamo insieme pronostico Salernitana – Hellas Verona focalizzan ...Cagliari senza successi da 7 giornate. Cagliari senza successi in serie A da 7 giornate, tra vecchia e nuova stagione: score di 4 pareggi e 3 sconfitte, con ultima affermazione il 3-1 di Benevento del ...