Per Bernardo ogni voto è buono | Non escludo no-vax nella mia Giunta

Il candidato sindaco al Comune di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, non esclude l'eventualità di poter aver nella sua Giunta un No vax ma gli consiglierebbe "sicuramente di vaccinarsi, come medico". "Non escludo ma sicuramente gli consiglierei di vaccinarsi, come medico" spiega. Bernardo è, però, "assolutamente contrario" e non accetta "neanche di discutere con quei No vax che sono violenti".

