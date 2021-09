Pelé non molla e scherza: «Dopo questo allenamento potrò tornare al Santos» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dall’ospedale in cui è ricoverato Pelé non molla e scherza sulla sua situazione Pelé non perde il sorriso e sui social rassicura tutti i suoi tifosi, Dopo esser stato ricoverato per rimuovere un tumore al colon. La leggenda brasiliana ha pubblicato un video su Instagram mentre pedala in ospedale e scrive un messaggio che ha fatto sorridere i suoi followers. «Amici, carico questo video che mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento e mi sento un po’ meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?». https://www.instagram.com/pele/?utm source=ig embed L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dall’ospedale in cui è ricoveratononsulla sua situazionenon perde il sorriso e sui social rassicura tutti i suoi tifosi,esser stato ricoverato per rimuovere un tumore al colon. La leggenda brasiliana ha pubblicato un video su Instagram mentre pedala in ospedale e scrive un messaggio che ha fatto sorridere i suoi followers. «Amici, caricovideo che mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento e mi sento un po’ meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al, non credete?». https://www.instagram.com/pele/?utm source=ig embed L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Pelé non molla e scherza: «Dopo questo allenamento potrò tornare al Santos» - #molla #scherza: #«Dopo #questo - CalcioNews24 : #Pelé non molla e si mostra sorridente e ironico - MauroV1968 : @mashiro_17 @enrica_corti Suvvia, anche gli altri eh... non facciamo i soliti genoani che vedono il Brasile di Pelé… - canc90894185 : Chiesa giocatore immenso…. Ma mister Max non ha tutti i torti quando dice che “non gioca con la squadra”. La mette… - NunquamDeorsum : Sarei un bugiardo se non dicessi che il giorno che ho letto di Pelè in terapia intensiva ho chiesto a Nostro Signor… -