Michael Manley saluta Stellantis e passa ad AutoNation

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 22 settembre 2021) È tempo di saluti in casa, responsabile della sezione americana del Gruppo automobilistico italo-franco-americano, ha annunciato il suo addio. Il dirigente si accaserà ad, colosso della distribuzione delle vetture nell’America del Nord, del quale diventerà il nuovo amministratore delegato.eCommerce: in Italia unica piattaforma per tutte le auto del Gruppo