LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: si lavora in ottica 2022, Aprilia sugli scudi con Aleix Espargarò (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Prima della pausa pranzo, Maverick Vinales è stato il pilota più attivo con un totale di 57 giri percorsi in sella alla sua Aprilia. A seguire Miller con 55 e Pol Espargarò con 52. 14.24 Ecco le immagini dell’ingresso in pista del Dovi nella sessione pomeridiana con la sua M1: Time to get back to work The afternoon session is underway for @AndreaDovizioso #MisanoTest #MotoGP #PETRONASmotorsports #SepangRacingTeam pic.twitter.com/BxLgnPXK7o — PETRONAS SRT (@sepangracing) September 22, 2021 14.21 Primi giri dopo la pausa anche per Andrea Dovizioso, impegnato in un lungo processo di crescita alla guida della Yamaha del Team Petronas. 14.17 Fanno il loro ingresso in pista nel frattempo Alex Marquez con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Prima della pausa pranzo, Maverick Vinales è stato il pilota più attivo con un totale di 57 giri percorsi in sella alla sua. A seguire Miller con 55 e Polcon 52. 14.24 Ecco le immagini dell’ingresso in pista del Dovi nella sessione pomeridiana con la sua M1: Time to get back to work The afternoon session is underway for @AndreaDovizioso ##PETRONASmotorsports #SepangRacingTeam pic.twitter.com/BxLgnPXK7o — PETRONAS SRT (@sepangracing) September 22,14.21 Primi giri dopo la pausa anche per Andrea Dovizioso, impegnato in un lungo processo di crescita alla guida della Yamaha del Team Petronas. 14.17 Fanno il loro ingresso in pista nel frattempo Alex Marquez con ...

