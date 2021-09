L’Ispettore Coliandro 8 – Il Fantasma: trama e cast (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 22 settembre 2021, su Raidue, va in onda la prima puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarelli (e giunta alla quarta stagione con il sottotitolo “Il ritorno”), con la regia dei Manetti Bros. e di Milena Cocozza. L’episodio in onda si chiama “Il Fantasma” e vede Coliandro lavorare per salvare la vita al Commissario De Zan (Alessandro Rossi). Coliandro 8, Il Fantasma: la trama Mentre è sotto copertura in un night club, la squadra -incluso Coliandro- riesce ad arrestare un temibile boss di Cosa Nostra. Durante l’arresto, De Zan incontra il Geometra Trombetta (Michele Di Mauro), che gli ricorda qualcuno ma non sa chi: per precauzione, l’uomo viene messo in stato di fermo ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 22 settembre 2021, su Raidue, va in onda la prima puntata de8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarelli (e giunta alla quarta stagione con il sottotitolo “Il ritorno”), con la regia dei Manetti Bros. e di Milena Cocozza. L’episodio in onda si chiama “Il” e vedelavorare per salvare la vita al Commissario De Zan (Alessandro Rossi).8, Il: laMentre è sotto copertura in un night club, la squadra -incluso- riesce ad arrestare un temibile boss di Cosa Nostra. Durante l’arresto, De Zan incontra il Geometra Trombetta (Michele Di Mauro), che gli ricorda qualcuno ma non sa chi: per precauzione, l’uomo viene messo in stato di fermo ...

