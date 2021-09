Jane Alexander | sulla sua malattia | quando l' attrice fece chiarezza sulle indiscrezioni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 settembre 2021), in seguito alle continue accuse da parte degli haters, decise di farerelative alla sua salute e alla causa della sua magrezza., durante un'intervista del 2018 relativa alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha risposto agli haters che credevano che l'avesse unagrave, accusandola di essere troppo magra. Laha svelato la causa del suo improvviso e progressivo dimagrimento: la candida intestinale. L', dopo l'intervista, ha scelto Instagram per chiarire leuna volta per tutte: "Ero magra anche prima di entrare nella casa. La dieta che avevo seguito per guarire mi aveva ...