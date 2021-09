Intervallo a scuola, le norme sulla vigilanza e regolamentazione: un esempio di circolare (Di mercoledì 22 settembre 2021) La ricreazione possiamo, senza dubbio, considerarla il momento di riposo più importante della mattinata di ogni alunno (e non solo di questi) delle scuole italiane. Ciò nonostante la pandemia abbia contratto il tempo dedicato alla ricreazione privandola di fatto dei suoi elementi caratteristi. Anche per la ragione che il doverla trascorrere, quasi sempre, seduti, di fatto priva gli alunni dell'elemento della dinamicità che, sostanzialmente, è quello che precedentemente scandiva la o le pause. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) La ricreazione possiamo, senza dubbio, considerarla il momento di riposo più importante della mattinata di ogni alunno (e non solo di questi) delle scuole italiane. Ciò nonostante la pandemia abbia contratto il tempo dedicato alla ricreazione privandola di fatto dei suoi elementi caratteristi. Anche per la ragione che il doverla trascorrere, quasi sempre, seduti, di fatto priva gli alunni dell'elemento della dinamicità che, sostanzialmente, è quello che precedentemente scandiva la o le pause. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Intervallo a scuola, le norme sulla vigilanza e regolamentazione: un esempio di circolare - ann4amymind : @2mmuch4u “andavo a scuola solo per vederti all’intervallo” - M00NXNI4LL : il problema? un ragazzo mi ha chiesto di andarlo a trovare nell'intervallo e non mi ha ancora visto di persona. io… - DrunkShawn13 : quando inizia la scuola non riesco a fare colazione perché mi sveglio troppo tardi, quindi di solito facevo merenda… - nialltookme : Sono in bagno ad ascoltare Tightrope per sfuggire ad una lezione pallosissima di educazione fisica e in momenti com… -