I maschi violenti raramente sono esasperati dalle mogli: se ci sono cose che non vanno, picchiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Jimi Hendrix, in “Hey Joe”, racconta dell’omicidio di una donna fedifraga. Tom Jones accoltella Delilah perché lo tradisce. Frank Zappa in “Bamboozled by love” racconta di una donna che tradisce e finisce sotto al prato davanti casa. Otello uccide Desdemona con un cuscino, sempre per gelosia. Le storie di uomini che uccidono le donne sono innumerevoli. Poche donne ricambiano. Chrissie Hynde manda all’ospedale l’uomo che la tratta come una cosa, e la tradisce, in “Thin line between love and hate”. Fino a non molto tempo fa, in Italia, la legge puniva blandamente il delitto d’onore. L’onore del maschio, ovviamente. E, secondo i giudici, un po’ di violenza si poteva esercitare, per vincere la “naturale ritrosia femminile”, come in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto in cui Giancarlo Giannini prende a schiaffoni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Jimi Hendrix, in “Hey Joe”, racconta dell’omicidio di una donna fedifraga. Tom Jones accoltella Delilah perché lo tradisce. Frank Zappa in “Bamboozled by love” racconta di una donna che tradisce e finisce sotto al prato davanti casa. Otello uccide Desdemona con un cuscino, sempre per gelosia. Le storie di uomini che uccidono le donneinnumerevoli. Poche donne ricambiano. Chrissie Hynde manda all’ospedale l’uomo che la tratta come una cosa, e la tradisce, in “Thin line between love and hate”. Fino a non molto tempo fa, in Italia, la legge puniva blandamente il delitto d’onore. L’onore delo, ovviamente. E, secondo i giudici, un po’ di violenza si poteva esercitare, per vincere la “naturale ritrosia femminile”, come in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto in cui Giancarlo Giannini prende a schiaffoni ...

