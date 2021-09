“Ho esagerato, mi sono pentita”. Sophie Codegoni, la confessione sul ritocchino di troppo al GF Vip (Di mercoledì 22 settembre 2021) È entrata da poco tempo nella Casa del Grande Fratello, ma già si parla tanto di Sophie Codegoni. L’ex tronista si è fatta conoscere a Uomini e Donne: nel dating show di Maria De Filippi era la tronista. Al termine del suo percorso ha scelto Matteo Ranieri, ma la relazione tra i due è durata poche settimane. Nel giorno del suo ingresso è finita sotto l’attenzione dei social per un incidente hot, infatti, un seno le è letteralmente uscito fuori. Si è presentata nel bunker di Cinecittà con un look total black: minigonna nera e camicia scollata. Forse un po’ troppo visto che, mentre si apprestava a salutare gli altri gieffini, un seno le è letteralmente uscito fuori. Imbarazzo per Alfonso Signorini ma soprattutto per Alex Belli, che in quel momento era accanto a Sophie per fare le presentazioni ufficiali. Poi a fare ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) È entrata da poco tempo nella Casa del Grande Fratello, ma già si parla tanto di. L’ex tronista si è fatta conoscere a Uomini e Donne: nel dating show di Maria De Filippi era la tronista. Al termine del suo percorso ha scelto Matteo Ranieri, ma la relazione tra i due è durata poche settimane. Nel giorno del suo ingresso è finita sotto l’attenzione dei social per un incidente hot, infatti, un seno le è letteralmente uscito fuori. Si è presentata nel bunker di Cinecittà con un look total black: minigonna nera e camicia scollata. Forse un po’visto che, mentre si apprestava a salutare gli altri gieffini, un seno le è letteralmente uscito fuori. Imbarazzo per Alfonso Signorini ma soprattutto per Alex Belli, che in quel momento era accanto aper fare le presentazioni ufficiali. Poi a fare ...

