Gli artisti contro le piazze piene per i comizi di Conte: "Vogliamo spiegazioni" (Di mercoledì 22 settembre 2021) All'indomani delle foto pubblicate dei comizi in piazza tenuti da Giuseppe Conte, gli artisti dello spettacolo e della musica si sentono completamente dimenticati, Infatti le foto dei comizi in piazza tenuti da Giuseppe Conte, hanno portato alla presenza di numerosi gruppi di persone, sì con mascherine ma senza distanziamento che, in realtà è previsto dalle norme di prevenzione alla diffusione del Coronavirus. Gli artisti e la capienza degli spettacoli: un settore dimenticato dal Governo? Un vero e proprio paradosso come dicono sui vari social i cantanti, dato che ancora il Governo non ha dato risposte in merito alla piena capienza nei teatri e nei palazzetti. Gli spettacoli e i concerti sono ancora permessi solo in versione ridotta. Questo ha portato a una cancellazione e rinvio ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli artisti Ecco 'Non dire una parola', il video di Baby K e Alvaro Soler girato in Sicilia ... è stato girato in Sicilia e vede protagonisti i due giovani artisti intenti a raccontare ... Il brano (già disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica) è stato scritto da ...

Chi è Stefano Gorno: tutto sul comico, da Zelig a Honolulu passando per Colorado Dal 2019 è parte della rosa di artisti di Colorado con il personaggio di Soodora, e nel 2021 in ... " Ha studiato Scienze della Comunicazione per poi intraprendere gli studi universitari anche in ...

"Sosteniamo gli artisti afghani nella diaspora": l'appello di Tahar Ben Jelloun la Repubblica Piazze piene per comizi, Conte replica a Fedez Giuseppe Conte replica Fedez e a tutti i cantanti che, di fronte alle immagini dei comizi elettorali in piazze gremite di gente, si sono lamentati per le regole ...

Teatro Ambra Jovinelli, al via la stagione 2021|2022 Fra ottimismo nel futuro e consapevolezza delle difficoltà, il Teatro Ambra Jovinelli di Roma riapre e inaugura la nuova stagione 2021/2022 a capienza ridotta e nel pieno rispetto dei protocolli anti- ...

