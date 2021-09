Gli aborti spontanei e i vaccini

Leggi su butac

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ci avete segnalato un articolo apparso sulla Nuova Bussola Quotidiana, pubblicato il 21 settembre 2021. Titolo:e vaccino, quei dati in aumento: serviva più prudenza L’autore è Paolo Gulisano che ci racconta di come, a detta sua, a causa deianti Covid siano in aumento gli. Mi sono letto tutto il suo articolo, fatto di tante parole ma di un solo dato, riportato in questi due paragrafi: Prendiamo lo studio denominato “On preliminary findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons”, pubblicato sul New England Journal of Medicine il 17 giugno. Si tratta di uno studio osservazionale su donne gravide vaccinate con i duea mRNA negli Stati Uniti dalla fine di Dicembre del 2020 alla fine di febbraio del 2021. I ricercatori hanno riferito che tra le ...