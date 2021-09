GF Vip 6, Miriana Trevisan sconvolta dalla confessione di Gianmaria Antinolfi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al GF Vip 6 si stanno già creando dei gruppetti. I concorrenti, dentro da pochi giorni, si stanno ancora “studiando” ma alcuni, dividendo h24 gli stessi spazi, hanno già raggiunto un buon livello di confidenza. Come Manuel Bortuzzo e Lulu, una delle principesse etiopi, che stanno spesso insieme adesso. Poi una coppia già rodata: quella composta da Giucas Casella e Francesca Cipriani. I due hanno già partecipato insieme all’Isola dei Famosi e nella Casa hanno ritrovato quella complicità, con la Pupa che “perseguita” il mago con scherzi di ogni tipo. Anche Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan sono diventati amici, tanto che l’imprenditore ha fatto una confessione a quanto pare “scioccante” alla sua coinquilina. Miriana Trevisan è rimasta senza parole dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al GF Vip 6 si stanno già creando dei gruppetti. I concorrenti, dentro da pochi giorni, si stanno ancora “studiando” ma alcuni, dividendo h24 gli stessi spazi, hanno già raggiunto un buon livello di confidenza. Come Manuel Bortuzzo e Lulu, una delle principesse etiopi, che stanno spesso insieme adesso. Poi una coppia già rodata: quella composta da Giucas Casella e Francesca Cipriani. I due hanno già partecipato insieme all’Isola dei Famosi e nella Casa hanno ritrovato quella complicità, con la Pupa che “perseguita” il mago con scherzi di ogni tipo. Anchesono diventati amici, tanto che l’imprenditore ha fatto unaa quanto pare “scioccante” alla sua coinquilina.è rimasta senza parole dopo la ...

