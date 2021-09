Evergrande, una crisi tra sgonfiamento controllato e rischio “contagio” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set – Persino Fabio Cannavaro rischia il posto. Il capitano della nazionale campione del mondo 2006 oggi allena la squadra di calcio di Guangzhou, l’undici più titolato del campionato cinese (8 vittorie negli ultimi 12 anni) grazie alla dote finanziaria assicurata dal gruppo Evergrande, che proprio a Canton ha la sua sede principale: in momenti di tensione di cassa, le prime spese a saltare sono quelle legate al superfluo. E’ forse il primo, vero grande rischio “crac” in un’economia, quella del fu celeste impero, capace negli ultimi 30 anni di inanellare una serie di risultati a dir poco straordinari. Valga su tutti il Pil reale, cresciuto di quasi sei volte. Un andamento impetuoso, trascinato dal dirigismo degli alti papaveri di Pechino. La versione contemporanea del “socialismo con caratteristiche cinesi”, con al centro il mercato ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set – Persino Fabio Cannavaro rischia il posto. Il capitano della nazionale campione del mondo 2006 oggi allena la squadra di calcio di Guangzhou, l’undici più titolato del campionato cinese (8 vittorie negli ultimi 12 anni) grazie alla dote finanziaria assicurata dal gruppo, che proprio a Canton ha la sua sede principale: in momenti di tensione di cassa, le prime spese a saltare sono quelle legate al superfluo. E’ forse il primo, vero grande“crac” in un’economia, quella del fu celeste impero, capace negli ultimi 30 anni di inanellare una serie di risultati a dir poco straordinari. Valga su tutti il Pil reale, cresciuto di quasi sei volte. Un andamento impetuoso, trascinato dal dirigismo degli alti papaveri di Pechino. La versione contemporanea del “socialismo con caratteristiche cinesi”, con al centro il mercato ma ...

