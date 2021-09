Eto'o si candida a presidente Federcalcio Camerun: «E' tempo di ricostruire» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Samuel Eto’o si lancia nella corsa alla presidenza della Federcalcio del Camerun. L’ex attaccante della nazionale Camerunese (118 presenze, 56 gol) ha ufficializzato la notizia martedì attraverso un post sui suoi profili social. “È tempo di ricostruire il nostro calcio“, ha scritto Samuel Eto’o in un messaggio facendo riferimento a parti del suo programma. L’ex giocatore dell’Inter del Triplete e del Barcellona è da tempo in aperta polemica con l’attuale presidente federale, Seidou Mbombo Njoya, dichiarando che il suo progetto, che aveva sostenuto tre anni fa, è stato un “fallimento di cui dovevamo essere consapevoli per portare più cambiamenti. Supervisionato e controllato”. Il procedimento elettorale che attende Samuel Eto’o sarà lungo e inizierà questo venerdì con ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Samuel Eto’o si lancia nella corsa alla presidenza delladel. L’ex attaccante della nazionaleese (118 presenze, 56 gol) ha ufficializzato la notizia martedì attraverso un post sui suoi profili social. “Èdiil nostro calcio“, ha scritto Samuel Eto’o in un messaggio facendo riferimento a parti del suo programma. L’ex giocatore dell’Inter del Triplete e del Barcellona è dain aperta polemica con l’attualefederale, Seidou Mbombo Njoya, dichiarando che il suo progetto, che aveva sostenuto tre anni fa, è stato un “fallimento di cui dovevamo essere consapevoli per portare più cambiamenti. Supervisionato e controllato”. Il procedimento elettorale che attende Samuel Eto’o sarà lungo e inizierà questo venerdì con ...

