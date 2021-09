Dispersione scolastica: la prevenzione è possibile, ecco come (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chi sono i ragazzi a rischio Dispersione scolastca, e cosa si può fare per aiutarli? Una risposta concreta e positiva arriva dal progetto Stelle di periferie – Scuole attive per l’inclusione, che si è partito a Roma nell’anno scolastico 2018/19, si è appena concluso e ha pubblicato i suoi risultati, valutati dall’ente Human Foundation. Il bilancio, diciamolo subito, è molto positivo, e può aiutare a capire bene il fenomeno, come ci spiega Daniele Biondo, dirigente del Centro Alfredo Rampi, che ha ideato il progetto e l’ha realizzato a Roma insieme a enti del Terzo settore, municipi e scuole. Leggi anche › Dispersione scolastica: un film sui sogni spezzati dei ragazzini di Palermo Una ragazza racconta la sua ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chi sono i ragazzi a rischioscolastca, e cosa si può fare per aiutarli? Una risposta concreta e positiva arriva dal progetto Stelle di periferie – Scuole attive per l’inclusione, che si è partito a Roma nell’anno scolastico 2018/19, si è appena concluso e ha pubblicato i suoi risultati, valutati dall’ente Human Foundation. Il bilancio, diciamolo subito, è molto positivo, e può aiutare a capire bene il fenomeno,ci spiega Daniele Biondo, dirigente del Centro Alfredo Rampi, che ha ideato il progetto e l’ha realizzato a Roma insieme a enti del Terzo settore, municipi e scuole. Leggi anche ›: un film sui sogni spezzati dei ragazzini di Palermo Una ragazza racconta la sua ...

Advertising

azzurraquila621 : RT @maestridistrada: ?? Niente impegni per domani sera! ?? Le telecamere di “Buoni o Cattivi” con Mena, la “Maestra di Strada” che combatte l… - klemkl : Dispersione scolastica del 21% nella città di Catania! ?? - Viminale : Osservatorio sui minori nella #prefettura di #Catania: avviata una serie coordinata di misure di prevenzione e cont… - Lasiciliaweb : Catania: dispersione scolastica al 21% L'Osservatorio: 'Sospendere Reddito cittadinanza a chi evade gli studi'… - ProDocente : Ridurre la dispersione scolastica al 10% in 5 anni, ma servono interventi straordinari per la riduzione dei divari … -

Ultime Notizie dalla rete : Dispersione scolastica Ridurre la povertà contrastando le disuguaglianze esistenti Anche i bambini e i ragazzi hanno subito conseguenze preoccupanti, sotto gli effetti delle modalità della didattica a distanza, e dell'aumento della dispersione scolastica. E forte è stato l'...

Scuola, dispersione oltre il 21%, le strategie per arginare il fenomeno CATANIA - La dispersione scolastica a Catania. I fatti di cronaca dei giorni scorsi hanno riacceso i riflettori sul fenomeno, ancora dilagante. Di cui si è parlato, questa mattina, in un incontro in prefettura. La ...

Dispersione scolastica: la prevenzione è possibile, ecco come Io Donna Fondi per le nuove sfide post-pandemia VOLONTARIATOMESTRE C'è il contrasto alla povertà economica, allo spreco alimentare, ma anche alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. E un occhio alla qualità della vita ...

Virginia Kaladich (Fidae): “Il Covid: un’occasione per rivalutare il ruolo delle scuole paritarie” Intervista di Interris.it alla presidente della Federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, Virginia Kaladich ...

Anche i bambini e i ragazzi hanno subito conseguenze preoccupanti, sotto gli effetti delle modalità della didattica a distanza, e dell'aumento della. E forte è stato l'...CATANIA - Laa Catania. I fatti di cronaca dei giorni scorsi hanno riacceso i riflettori sul fenomeno, ancora dilagante. Di cui si è parlato, questa mattina, in un incontro in prefettura. La ...VOLONTARIATOMESTRE C'è il contrasto alla povertà economica, allo spreco alimentare, ma anche alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. E un occhio alla qualità della vita ...Intervista di Interris.it alla presidente della Federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, Virginia Kaladich ...