Da Tolentino a Corridonia contromano | paura in superstrada Un 79enne finisce nei guai

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tolentino Corridonia

corriereadriatico.it

- Dain superstrada: cosa del tutto normale se non fosse che un anziano di 79 anni ha percorso tutto il tratto contromano . Per fortuna le auto che viaggiavano nella direzione giusta,...... Barbara, Belforte del Chienti, Bolognola, Castel di Lama, Castelraimondo, Comunanza,, ... Rapagnano, San Severino Marche, Sant'Elpidio a Mare, Serravalle di Chienti, Spinetoli,, ...CORRIDONIA - Da Tolentino a Corridonia in superstrada: cosa del tutto normale se non fosse che un anziano di 79 anni ha percorso tutto il tratto contromano. Per fortuna le auto che viaggiavano nella..SERIE D - Out Bucosse, Zammarchi e Severini Questa mattina presso la sede della Crucianelli Restedile, sponsor ufficiale del Tolentino sono state presentate le nuove maglie per la stagione 21/22. Alla ...