Corsport | “e al Napoli di Spalletti mancano ancora il vero Zielinski | il miglior Lozano e altri”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Alberto Polsi, sul Corriere dello Sport, ha espresso un concetto molto interessante: Luciano forse è cambiato, gli anni dell’Inter e soprattutto quelli successivi di sosta volontaria (e di riflessione) gli hanno tolto qualche urgenza che sentiva dentro, l’urgenza di dimostrare il suo valore. Infatti, a differenza di prima, sembra un uomo pacificato, come se il vulcano dentro di sé avesse trovatocanali per manifestare la propria energia. E a proposito dei margini di crescita del, ha scritto: Gligiocatori preziosi come Demme e Mertens, gli mancail, forse ha appena recuperato (con la splendida rete di Udine) ile sta ...