Caricabatterie universale per tutti i cellulari: la proposta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ue presenterà una proposta per l'introduzione di un Caricabatterie universale. Apple costretta ad adeguarsi? La Commissione Ue mira ad introdurre un Caricabatterie universale per tutti i dispositivi mobili. La proposta legislativa sarà presentata giovedì 23 settembre secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier. Bruxelles invita tutti i produttori ad uniformarsi: il punto di ricarica comune dovrà essere USB-C. Se la proposta avrà riscontro, Apple dovrà cambiare il suo attuale sistema di cavo Lightning. Così facendo, si avrà la possibilità di limitare i rifiuti elettronici: i consumatori potranno utilizzare i loro vecchi cavi senza doverne comprarne sempre di nuovi. Si tratterebbe, dunque, di una svolta epocale. Già dal ...

