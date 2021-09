Camera: oggi Question time con Franceschini, Bianchi e Patuanelli (2) (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Adnkronos) - Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponde a interrogazioni sui tempi per l'adozione di linee guida in materia di installazione di impianti agrovoltaici, nell'ottica di assicurare la continuità delle attività agricole e pastorali; sulle iniziative volte a coordinare le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili con un'adeguata tutela del suolo agricolo; sulle iniziative, d'intesa con la Regione Calabria, volte a favorire nel relativo ambito territoriale l'innovazione tecnologica e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo e agroalimentare; sulla posizione del ministro relativa al referendum sulla caccia e iniziative per la modifica della legge n. 157 del 1992 al fine di favorire i piani di contenimento delle specie invasive come i cinghiali; sulle iniziative volte a modificare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Adnkronos) - Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano, risponde a interrogazioni sui tempi per l'adozione di linee guida in materia di installazione di impianti agrovoltaici, nell'ottica di assicurare la continuità delle attività agricole e pastorali; sulle iniziative volte a coordinare le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili con un'adeguata tutela del suolo agricolo; sulle iniziative, d'intesa con la Regione Calabria, volte a favorire nel relativo ambito territoriale l'innovazione tecnologica e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo e agroalimentare; sulla posizione del ministro relativa al referendum sulla caccia e iniziative per la modifica della legge n. 157 del 1992 al fine di favorire i piani di contenimento delle specie invasive come i cinghiali; sulle iniziative volte a modificare ...

Advertising

borghi_claudio : E pure @RaiNews non ci ha capito nulla. La fiducia al Governo che si vota oggi è per il decreto green pass 2, quell… - lauraboldrini : Un tour per l'Italia per dire basta #tampontax! L'associazione Tocca a noi oggi alla Camera. L'Iva sugli assorben… - StefanoFassina : Oggi, il Governo vara il necessario Decreto Legge per #greenpass nei luoghi di lavoro. Cari @Roberto_Fico… - TV7Benevento : Camera: oggi Question time con Franceschini, Bianchi e Patuanelli (2)... - TV7Benevento : Camera: oggi Question time con Franceschini, Bianchi e Patuanelli... -