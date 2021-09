Borse ancora in recupero, Milano +1,4% trainata dai petroliferi. La Fed non alza i tassi (Di mercoledì 22 settembre 2021) La banca centrale Usa lascia invarato anche il programma di acquisto di bond. Corrono petroliferi, banche e auto. Wall Street in rialzo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 settembre 2021) La banca centrale Usa lascia invarato anche il programma di acquisto di bond. Corrono, banche e auto. Wall Street in rialzo

Advertising

MikeFuriano : @Davidone74 Visto, le donne donano sempre loro stesse. Col cazzo che ti fanno un regalo. Invece loro vogliono bor… - anna30048679 : @RegioneLazio eh a stranieri... mentre a italiani, ancora in attesa del 2020/21 ed anche dei rimborsi libri. Eppur… - FIRSTonlineTwit : Nel complesso l’Europa festeggia all’insegna del motto “ci penserò domani”. - stellifernox : @_diana87 Grazie del consiglio! Non ho ancora caricato i libri perché sto aspettando di vendere delle scarpe e bors… - ILL_marty : @RominaMercanti @cristinabrizzi Io dal carrello metto sul rullo della cassa E dopo ancora nel carrello così come s… -