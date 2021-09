Basket: LBA. Gandini 'Continueremo a lottare per avere capienza al 100%' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Lega presenta il campionato 2021/2022: "Tanti nuovi campioni, ma sport indoor venga ascoltato" CASALECCHIO DI RENO - "Ringrazio Petrucci e tutti gli sponsor. Dobbiamo essere ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Lega presenta il campionato 2021/2022: "Tanti nuovi campioni, ma sport indoor venga ascoltato" CASALECCHIO DI RENO - "Ringrazio Petrucci e tutti gli sponsor. Dobbiamo essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket LBA Basket: LBA. Gandini 'Continueremo a lottare per avere capienza al 100%' La LBA si muove e lavora per essere al passo con i tempi e aumentare l'interesse intorno al basket italiano. "Oggi è partito il nuovo sito e abbiamo lanciato la nuova App della Lega. Le società mi ...

Le variazioni di orario del campionato LBA Tagscampionato LBALa Lega Basket LBA ha comunicato le variazioni di orario delle prime quattro giornate di regular season La regular season 2021 - 2022 è ai nastri di partenza: domenica, 26 settembre alle 18, al ...

Basket: LBA. Gandini 'Continueremo a lottare per avere capienza al 100%' Tiscali.it LBA - Ingresso nella Fortitudo? Ergin Ataman smentisce Dopo aver annunciato l'uscita dalla Reale Mutua Basket Torino, il nome di Ergin Ataman è stato accostato alla Fortitudo Bologna negli ultimi giorni, dopo la partenza ...

Brindisi, riapre la campagna abbonamenti: 100 disponibili Riapre la campagna abbonamenti ‘Al nostro posto’ valida per la stagione sportiva 2021/22 che la Happy Casa Brindisi disputerà nel massimo campionato di Legabasket Serie A.

