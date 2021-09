“Avremmo dovuto attendere 100 milioni di morti” | Galli a Cartabianca sbotta contro i colleghi no vax

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Le polemiche relative a vaccini e a Green Pass non si placheranno facilmente, questo è poco ma sicuro. E il punto è che sembrano essere destinate a tenere banco ancora per chissà quanto tempo, soprattutto nei salotti televisivi, dopo si susseguono virologi, infettivologi, epidemiologi a frotte. Leggi anche -> “Non ti vaccini? E io non chiamo l’ambulanza”: è gelo a ‘DiMartedì’ Nella serata di ieri a presentarsi in televisione, in collegamento, è stato il virologo Massimo, ospite del programma ‘’ di Bianca Berlinguer. Ed è stato proprio, primario di malattie infettive al Sacco di Milano e docente alla Statale, a rendersi protagonista di una sfuriatadeisu posizioni diametralmente opposte alle sue. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di ieri è ...

... per carità, ma fa due affermazioni che sono risibili - aggiunge il responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano - Per 10 anni di sperimentazioneattendere ...E fu scritta una storia; una volta consegnata il budget si rivelò spaventoso, i cubani non erano molto propensi a dare denaro e noifinanziarlo fino all'ultimo centesimo. La ...PADOVA. «Se una catena di supermercati liscia il pelo ai No vax deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini vaccinandosi. Con me NaturaSì ha chiuso». Con ...Massimo Galli furioso ieri sera a Cartabianca. Il responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di Bianca Berlinguer su Rai3, non ha nascosto tutto il ...