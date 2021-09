World Cleanup Day, volontari in azione per ripulire la spiaggia di Tor Caldara (Di martedì 21 settembre 2021) Anzio – Grande successo per la ripresa delle attività di pulizia spiaggia sul territorio di Anzio. Ancora una giornata ecologica, di pulizia diretta e di sensibilizzazione al tema dei rifiuti in mare e in spiaggia quella promossa e organizzata domenica 19 settembre 2021 a Tor Caldara, in occasione anche del Word Cleanup day 2021. I volontari dell’ Organizzazione di volontariato Care The Oceans, con la preziosa collaborazione scientifica della Onlus Creature del mare, hanno danno appuntamento alla cittadinanza per intervenire direttamente per la pulizia della spiaggia e tutela della spiaggia sotto la Riserva di Tor Caldara. L’intervento ha consentito di rendere questo posto ancora più ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 settembre 2021) Anzio – Grande successo per la ripresa delle attività di puliziasul territorio di Anzio. Ancora una giornata ecologica, di pulizia diretta e di sensibilizzal tema dei rifiuti in mare e inquella promossa e organizzata domenica 19 settembre 2021 a Tor, in occasione anche del Wordday 2021. Idell’ Organizzdiato Care The Oceans, con la preziosa collaborscientifica della Onlus Creature del mare, hanno danno appuntamento alla cittadinanza per intervenire direttamente per la pulizia dellae tutela dellasotto la Riserva di Tor. L’intervento ha consentito di rendere questo posto ancora più ...

Advertising

ilfaroonline : World Cleanup Day, volontari in azione per ripulire la spiaggia di Tor Caldara - Italia_Notizie : World Cleanup Day, più di 100 mila volontari per raccogliere rifiuti in tutta Italia. Il 26 settembre si continua c… - napolicittametr : Metronapoli - World Cleanup Day 2021: Napoli tra le città che hanno registrato più volontari - AFAntoAnt : RT @canaledieci: #WorldCleanupDay: task force di volontari in azione in Via del Faro a Fiumicino - apietrarota : RT @Sostenibile: Decathlon per il World Cleanup Day: 90 progetti in tutta Italia per un pianeta più pulito -