Rincaro bollette, Assoutenti intende promuovere una protesta (Di martedì 21 settembre 2021) L’associazione chiede al governo di ovviare quanto prima all’aumento delle bollette, e organizza un boicottaggio Si prospetta un autunno nero per le tasche degli italiani. Da quanto si apprende dalle Autorità che si occupano di gas ed energia elettrica, prima di Natale le forniture di gas e luce aumenteranno ulteriormente. La crescita si è già L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 21 settembre 2021) L’associazione chiede al governo di ovviare quanto prima all’aumento delle, e organizza un boicottaggio Si prospetta un autunno nero per le tasche degli italiani. Da quanto si apprende dalle Autorità che si occupano di gas ed energia elettrica, prima di Natale le forniture di gas e luce aumenteranno ulteriormente. La crescita si è già L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

marcocappato : L'attuale rincaro delle bollette per l'energia va urgentemente compensato con una diminuzione delle tasse sul lavor… - riccardo_fra : Mi auguro che #Draghi per contrastare il rincaro delle bollette non sottovaluti le misure già presenti nel nostro P… - fattoquotidiano : A fine anno l’impennata dei prezzi dell’elettricità scatenata dal rincaro del gas potrebbe far registrare incassi r… - Sabrina_Marrano : Rincaro bollette insostenibile per le imprese. Serve l’intervento del governo - condominio24 : Rincaro sulle bollette di luce e gas: ecco i metodi per risparmiare -