Psg, sul futuro di Pochettino l’ombra di Zidane (Di martedì 21 settembre 2021) Nonostante un inizio positivo per la squadra di Pochettino, la dirigenza del PSG avrebbe già in mente il Piano B. Si tratta di Zidane Non sarebbe in dubbio, per ora, la panchina di Mauricio Pochettino al PSG, ma dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci sul suo eventuale sostituto a Parigi. Non è, infatti, passata inosservata la reazione di Lionel Messi alla sostituzione nell’ultimo match di campionato. Secondo il programma televisivo El Chiringuito, la dirigenza del PSG avrebbe già un Piano B in caso di esonero dell’argentino. Il nome sarebbe quello di Zinedine Zidane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Nonostante un inizio positivo per la squadra di, la dirigenza del PSG avrebbe già in mente il Piano B. Si tratta diNon sarebbe in dubbio, per ora, la panchina di Mauricioal PSG, ma dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci sul suo eventuale sostituto a Parigi. Non è, infatti, passata inosservata la reazione di Lionel Messi alla sostituzione nell’ultimo match di campionato. Secondo il programma televisivo El Chiringuito, la dirigenza del PSG avrebbe già un Piano B in caso di esonero dell’argentino. Il nome sarebbe quello di Zinedine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

