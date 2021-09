«Pochi meritano di sopravvivere»: chi è il killer della strage all’Università di Perm (Di martedì 21 settembre 2021) Timur Bekmansurov ha appena diciotto anni. Ieri, vestito di nero e imbracciando un fucile a pompa, ha ucciso sei persone e ne ha ferite 28 sparando nel cortile dell’Università di Perm in Russia. Dove gli studenti si sono barricati nelle aule e poi sono scappati dalle finestre. E come il diciannovenne Ilnaz Galyalviev, che a Kazan sul Volga aveva ucciso sette studenti e due insegnanti. A legare i due killer, e a collegarli al massacro della Columbine High School, le motivazioni del gesto, spiegate da entrambi su VKontakte, il social network russo: «Solo Pochi di voi meritano di sopravvivere — ha spiegato in un post — Ho pensato a questo gesto da tanto tempo, ho realizzato che adesso era venuto di avverare il mio sogno». E ancora: «Mi odio, ma voglio causare dolore a tutti quelli che si ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Timur Bekmansurov ha appena diciotto anni. Ieri, vestito di nero e imbracciando un fucile a pompa, ha ucciso sei persone e ne ha ferite 28 sparando nel cortile dell’Università diin Russia. Dove gli studenti si sono barricati nelle aule e poi sono scappati dalle finestre. E come il diciannovenne Ilnaz Galyalviev, che a Kazan sul Volga aveva ucciso sette studenti e due insegnanti. A legare i due, e a collegarli al massacroColumbine High School, le motivazioni del gesto, spiegate da entrambi su VKontakte, il social network russo: «Solodi voidi— ha spiegato in un post — Ho pensato a questo gesto da tanto tempo, ho realizzato che adesso era venuto di avverare il mio sogno». E ancora: «Mi odio, ma voglio causare dolore a tutti quelli che si ...

