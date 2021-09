Pisa - Monza 2 - 1 | primi a punteggio pieno | schiantata anche la corazzata brianzola

(Di martedì 21 settembre 2021) Nerazzurri inarrestabili. Ilsgretolalae vola sempre più su: cinque vittorie in altrettante partite di campionato. Non primo.ssimo, sia pure con un pizzico di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Monza

Le pagelle, i voti e il tabellino di2 - 1, match valido per la quinta giornata della Serie B 2021/2022 . Giuseppe Sibilli apre il match dopo sette minuti di gioco con una bella azione personale e una conclusione di destro ...2 - 1 - Dopo soli sette minuti dall'inizio del match ilsblocca il risultato con un'azione personale splendida di Giuseppe Sibilli che mette giù Barberis con una finta e calcia con ...I nerazzurri restano a punteggio pieno grazie al 2-1 sui brianzoli. Risalgono Benevento e Lecce, Como, Alessandria e Vicenza a picco.Cinque i match che si sono giocati alle 20:30. Ancora un ko per il Vicenza, che cade in casa della SPAL Il Cosenza batte il Como e il Lecce vince facile a Crotone, Primo punto per il Pordenone, che pa ...