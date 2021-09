Panchine di B: Di Carlo e Longo a zero punti. La situazione (Di martedì 21 settembre 2021) Due squadre sono ancora a zero punti in Serie B dopo cinque giornate: si tratta di Vicenza e Alessandria. La posizione di Mimmo Di Carlo va monitorata, non fosse altro perchè il Vicenza lo aveva messo in discussione la scorsa settimana, incontrando diversi allenatori ma non trovando l’accordo (ultimo in ordine di tempo Massimo Oddo). Stasera in tribuna a Ferrara, c’era Andrea Mandorlini, vedremo se sarà un segnale oppure no. L’Alessandria ha perso ancora ma per errori clamorosi della difesa (soprattutto del portiere) indipendentemente dalle colpe di Longo. Ma zero punti in cinque partite non possono essere un bottino soddisfacente, ma almeno fino a pochi minuti fa non c’erano avvisaglie di esonero, anche se la situazione va monitorata. Non è messo meglio Giacomo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Due squadre sono ancora ain Serie B dopo cinque giornate: si tratta di Vicenza e Alessandria. La posizione di Mimmo Diva monitorata, non fosse altro perchè il Vicenza lo aveva messo in discussione la scorsa settimana, incontrando diversi allenatori ma non trovando l’accordo (ultimo in ordine di tempo Massimo Oddo). Stasera in tribuna a Ferrara, c’era Andrea Mandorlini, vedremo se sarà un segnale oppure no. L’Alessandria ha perso ancora ma per errori clamorosi della difesa (soprattutto del portiere) indipendentemente dalle colpe di. Main cinque partite non possono essere un bottino soddisfacente, ma almeno fino a pochi minuti fa non c’erano avvisaglie di esonero, anche se lava monitorata. Non è messo meglio Giacomo ...

