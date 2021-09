No vax pentito: 'Ho sbagliato tutto, non fate come me' (Di martedì 21 settembre 2021) Un uomo, no vax pentito, ha lanciato un appello a vaccinarsi contro il Covid in un video pubblicato sul profilo social del virologo Matteo Bassetti. 'Vaccinatevi, se potessi tornare indietro lo farei',... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) Un uomo, no vax, ha lanciato un appello a vaccinarsi contro il Covid in un video pubblicato sul profilo social del virologo Matteo Bassetti. 'Vaccinatevi, se potessi tornare indietro lo farei',...

