Moratti e il suo gesto di grande carità per ringraziare i suoi operai (Di martedì 21 settembre 2021) Il nobile gesto del noto presidente va controcorrente e dà un grande insegnamento agli imprenditori che speriamo possano imitarne l’esempio. I più maligni avranno parlato di opportunismo o di marketing, tuttavia molto raramente si sentono di simili gesti di solidarietà, perché sono pochi gli imprenditori che riescono a comportarsi in questo modo. Massimo Moratti, noto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 settembre 2021) Il nobiledel noto presidente va controcorrente e dà uninsegnamento agli imprenditori che speriamo possano imitarne l’esempio. I più maligni avranno parlato di opportunismo o di marketing, tuttavia molto raramente si sentono di simili gesti di solidarietà, perché sono pochi gli imprenditori che riescono a comportarsi in questo modo. Massimo, noto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

repubblica : Saras, Moratti dona il suo stipendio ai dipendenti: 1,5 milioni per ringraziarli per il lavoro durante la pandemia - Corriere : Massimo Moratti «regala» il suo compenso di 1,5 milioni agli operai della Saras in diff... - HuffPostItalia : Saras, Massimo Moratti dona il suo stipendio per aiutare i suoi operai in cassa integrazione - LordFigo : RT @INerazzurro: Se oggi siamo quel che siamo gran parte del merito è suo. Un pensiero al Presidentissimo Moratti, con la speranza che pri… - ilinterista88 : RT @INerazzurro: Se oggi siamo quel che siamo gran parte del merito è suo. Un pensiero al Presidentissimo Moratti, con la speranza che pri… -