L’Atalanta alza il ritmo con i treni Gosens e Zappaccosta

Seconda vittoria consecutiva per L'Atalanta, che supera un Sassuolo a due facce al Gewiss Stadium. Cronaca e pagelle: Gosens da urlo, male Muldur L'Atalanta centra la seconda vittoria consecutiva e si rilancia in campionato. Ottima prestazione della Dea contro un Sassuolo che si sveglia troppo tardi. La cronaca L'Atalanta questa volta non parte versione diesel e carbura subito, sfrecciando sulle fasce e creando superiorità numerica con Zappacosta e Gosens. I primi venti minuti parlano bergamasco: al 3? Gosens si fa trovare pronto sul secondo palo a gonfiare la rete su assist di Malinovskyi. La Dea domina e al 37? raddoppia con Zappacosta che con un diagonale rasoterra supera Consigli; azione sviluppata dalla combinazione tra Koopminers e Zapata. A fine primo tempo si iscrive ...

