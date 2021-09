Fiorentina - Inter Live 0 - 0 | viola subito pericolosi con Vlahovic

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI #FiorentinaInter, ecco i nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - stebellentani : Fiorentina-Inter classica partita che, se vinciamo, Lukaku e Hakimi erano sopravvalutati e scudetto in tasca; se no… - Inter : ?? | GOL FIORENTINA Sottil porta in vantaggio i padroni di casa #FiorentinaInter 1?-0? - CalcioWeb : #FiorentinaInter, subito grandi emozioni: #Sottil sblocca il risultato [VIDEO] - __dunham : così stordita dopo quindici ore fuori casa che mi ero dimenticata dell’Inter e penso proprio che il mio porco al go… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Inzaghi Questa sera alle 20:45, attesa per un match pronto a far battere il cuore gli amanti del bel calcio:. La squadra di Italiano è partita molto bene, collezionando 3 vittorie in ...... moviola e cronaca live Allo stadio 'Franchi',si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi...Proteste dell’Inter in occasione del gol del vantaggio della Fiorentina: dubbi sul contatto Nico Gonzalez-Skriniar sul gol di Sottil ma l’arbitro Fabbri convalida dopo il consulto col VAR.Dopo il pareggio nel primo match tra Bologna e Genoa, continua il programma della quinta giornata del campionato di Serie A. Si affrontano Fiorentina e Inter, due squadre che occupano le zone alte del ...