Don Matteo: Terence Hill ha girato la sua ultima scena (Di martedì 21 settembre 2021) Luca Bernabei e Terence Hill E’ finita un’era: Terence Hill, dopo vent’anni di Don Matteo, ha definitivamente tolto l’abito talare e lo ha fatto nella Chiesa di Santa Eufemia a Spoleto, dove ha girato la sua ultima scena della fortunata fiction Lux Vide. Ha salutato la troupe, che per oltre duecentocinquanta episodi ha lavorato con lui per costruire uno dei più grandi e longevi successi di Rai 1, in un immancabile clima di commozione generale. Pensare a questa fiction senza di lui sembra una follia, perchè fin dal titolo tutto ruota attorno al protagonista. Invece, nella tredicesima stagione arriverà Don Massimo (Raoul Bova), che avrà l’ingrato compito di colmare il vuoto lasciato da Don Matteo e dovrà senza dubbio faticare per ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 settembre 2021) Luca Bernabei eE’ finita un’era:, dopo vent’anni di Don, ha definitivamente tolto l’abito talare e lo ha fatto nella Chiesa di Santa Eufemia a Spoleto, dove hala suadella fortunata fiction Lux Vide. Ha salutato la troupe, che per oltre duecentocinquanta episodi ha lavorato con lui per costruire uno dei più grandi e longevi successi di Rai 1, in un immancabile clima di commozione generale. Pensare a questa fiction senza di lui sembra una follia, perchè fin dal titolo tutto ruota attorno al protagonista. Invece, nella tredicesima stagione arriverà Don Massimo (Raoul Bova), che avrà l’ingrato compito di colmare il vuoto lasciato da Done dovrà senza dubbio faticare per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia 'Don Matteo', girata l'ultima scena. Dopo oltre 20 anni e 250 episodi. Lux Vide -Rai Fiction:… - thierryattard : RT @davidemaggio: Don Matteo: #TerenceHill ha girato la sua ultima scena Dopo 20 anni, l'attore saluta la serie - Grazia_MB : RT @Agenzia_Ansa: Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA https:/… - flamanc24 : RT @yleniaindenial1: Terence Hill che non reciterà più nei panni di Don Matteo per me è traumatico come la morte di Tony Stark ?? -