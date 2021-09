«Così ho infranto la legge»: un medico del Texas racconta di non aver rispettato il divieto di aborto dopo 6 settimane (Di martedì 21 settembre 2021) Un medico del Texas ha raccontato di aver eseguito un aborto, violando Così la nuova legge statale che vieta la maggior parte degli aborti dopo le sei settimane di gravidanza. «Avevo il dovere di prendermi cura di questa paziente», ha spiegato il medico. Perché la donna ha un «diritto fondamentale» all’aborto. Il nome del medico è Alan Braid e lavora a San Antonio: è uno specialista in ostetricia e ginecologia ed è un medico abortista da oltre 40 anni, si legge su NBCNews. Braid ha raccontato la sua storia in un editoriale sul Washington Post, spiegando che ha eseguito un aborto il 6 settembre per una donna che, ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Undelhato dieseguito un, violandola nuovastatale che vieta la maggior parte degli abortile seidi gravidanza. «Avevo il dovere di prendermi cura di questa paziente», ha spiegato il. Perché la donna ha un «diritto fondamentale» all’. Il nome delè Alan Braid e lavora a San Antonio: è uno specialista in ostetricia e ginecologia ed è unabortista da oltre 40 anni, sisu NBCNews. Braid hato la sua storia in un editoriale sul Washington Post, spiegando che ha eseguito unil 6 settembre per una donna che, ...

"Così ho infranto la legge": un medico del Texas racconta di non aver rispettato il divieto di aborto dopo 6 settimane Un medico del Texas ha raccontato di aver eseguito un aborto, violando così la nuova legge statale che vieta la maggior parte degli aborti dopo le sei settimane di gravidanza. "Avevo il dovere di prendermi cura di questa paziente", ha spiegato il medico. Perché la donna ...

Un medico del Texas ha raccontato di aver eseguito un aborto, violando così la nuova legge statale che vieta la maggior parte degli aborti dopo le sei settimane di gravidanza. "Avevo il dovere di prendermi cura di questa paziente", ha spiegato il medico. Perché la donna ...