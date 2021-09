Cani e gatti avvelenati, la denuncia dei residenti di via Gioberti (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – denunciano una situazione non più tollerabile i residenti di via Gioberti, al Rione Libertà. A pagare il prezzo di incuria e abbandono, in particolare, sono gli animali, investiti o avvelenati. Diversi i gatti e Cani trovati senza vita per strada o sui marciapiedi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –no una situazione non più tollerabile idi via, al Rione Libertà. A pagare il prezzo di incuria e abbandono, in particolare, sono gli animali, investiti o. Diversi itrovati senza vita per strada o sui marciapiedi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

