Cagliari-Empoli, Andreazzoli: “Pinamonti dal primo minuto, Asllani e Viti sono pronti” (Di martedì 21 settembre 2021) L’Empoli di Aurelio Andreazzoli sfiderà il Cagliari alla quinta giornata della Serie A 2021/2022, dopo due sconfitte consecutive per mano di Venezia e Sampdoria. Dopo l’impresa all’Allianz Stadium contro la Juventus, i toscani hanno constatato due sonore battute d’arresto, le quali però non hanno influito particolarmente sul modus operandi del tecnico ex Roma. Andreazzoli si è presentato in conferenza stampa pre-partita, esordendo come segue: “Samp? Il rientro in campo non è stato all’altezza delle aspettative e questo è uno degli aspetti che dobbiamo migliorare. Chiaro è che l’entrata del secondo tempo sia stata il contrario di quello che ci aspettavamo. Non siamo stati bravi nel raccogliere quanto fatto nel primo tempo e loro sono stati più bravi di noi. ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) L’di Aureliosfiderà ilalla quinta giornata della Serie A 2021/2022, dopo due sconfitte consecutive per mano di Venezia e Sampdoria. Dopo l’impresa all’Allianz Stadium contro la Juventus, i toscani hanno constatato duere battute d’arresto, le quali però non hanno influito particolarmente sul modus operandi del tecnico ex Roma.si è presentato in conferenza stampa pre-partita, esordendo come segue: “Samp? Il rientro in campo non è stato all’altezza delle aspettative e questo è uno degli aspetti che dobbiamo migliorare. Chiaro è che l’entrata del secondo tempo sia stata il contrario di quello che ci aspettavamo. Non siamo stati bravi nel raccogliere quanto fatto neltempo e lorostati più bravi di noi. ...

