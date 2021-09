Arrivano le prime offerte Iliad per iPhone 13 a rate il 21 settembre (Di martedì 21 settembre 2021) Subito offerte Iliad per il mondo Apple. I modelli di iPhone 13 si stanno per affacciare sul mercato italiano con i preordini che sono stati già avviati da qualche giorno, ma è interessante scoprire quali sono le offerte proposte da alcuni operatori telefonici nostrani come ad esempio Iliad. Senza dubbio acquistare un prodotto di questo tipo, tramite acquisto a rate, risulta essere la soluzione più abbordabile per coloro che non hanno intenzione di sborsare tutto e subito le cifre proposte da Apple. Disponibili alcune offerte Iliad per iPhone 13 a rate Dunque, dopo la notizia dei preordini e delle relative spedizioni avviate, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, bisogna soffermarsi su altri aspetti con le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Subitoper il mondo Apple. I modelli di13 si stanno per affacciare sul mercato italiano con i preordini che sono stati già avviati da qualche giorno, ma è interessante scoprire quali sono leproposte da alcuni operatori telefonici nostrani come ad esempio. Senza dubbio acquistare un prodotto di questo tipo, tramite acquisto a, risulta essere la soluzione più abbordabile per coloro che non hanno intenzione di sborsare tutto e subito le cifre proposte da Apple. Disponibili alcuneper13 aDunque, dopo la notizia dei preordini e delle relative spedizioni avviate, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, bisogna soffermarsi su altri aspetti con le ...

