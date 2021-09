Amazon ha bandito 600 marchi per recensioni truffa (Di martedì 21 settembre 2021) Il colosso Amazon ha deciso di mettere al bando 600 marchi, accusati di aver generato recensioni false. Si tratta di brand cinesi che avrebbero violato le politiche di Amazon e le condizioni di vendita. Così il colosso fondato da Jeff Bezos, ritorna a fare i conti con il problema delle recensioni truffa, una spina nel fianco dell’e-commerce che l’azienda ha cercato di combattere soprattutto negli ultimi anni. Amazon Prime (Photo by Leon Neal/Getty Images)Il colosso dell’e-commerce torna ad alzare la voce contro i marchi che violano le politiche di vendita dell’e-commerce più popolare del mondo. Questa volta è toccato a 600 marchi cinesi che avrebbero violato le politiche sulle recensioni dei prodotti acquistati. I ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 settembre 2021) Il colossoha deciso di mettere al bando 600, accusati di aver generatofalse. Si tratta di brand cinesi che avrebbero violato le politiche die le condizioni di vendita. Così il colosso fondato da Jeff Bezos, ritorna a fare i conti con il problema delle, una spina nel fianco dell’e-commerce che l’azienda ha cercato di combattere soprattutto negli ultimi anni.Prime (Photo by Leon Neal/Getty Images)Il colosso dell’e-commerce torna ad alzare la voce contro iche violano le politiche di vendita dell’e-commerce più popolare del mondo. Questa volta è toccato a 600cinesi che avrebbero violato le politiche sulledei prodotti acquistati. I ...

Advertising

VinciEmanuela : RT @telefoninonet: Amazon ha bandito 3000 aziende per recensioni pilotate - violella : RT @telefoninonet: Amazon ha bandito 3000 aziende per recensioni pilotate - infoitscienza : Amazon ha bandito 3000 aziende per recensioni pilotate - telefoninonet : Amazon ha bandito 3000 aziende per recensioni pilotate - dottorecomputer : #Amazon ha bandito permanentemente 600 marchi cinesi per incentivo per recensioni su 5 stelle verso gli utenti, anc… -