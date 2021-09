"4 voti di fiducia in 48 ore". Ira della Meloni contro il governo Draghi: "Una deriva davvero preoccupante" (Di martedì 21 settembre 2021) Giorgia Meloni preoccupata. A ridosso dei 413 voti a favore, 48 contrari e un astenuto ottenuti alla Camera dei deputati sul secondo decreto Green Pass, la leader di Fratelli d'Italia perde la pazienza: "Il governo italiano chiede quattro voti di fiducia in 48 ore, su temi sensibili come la giustizia penale e civile e come il Green Pass. Parlamento mortificato, l'opposizione non è in grado e non può dire la sua: una deriva davvero preoccupante per la nostra democrazia". Il riferimento è alla prima fiducia posta nel pomeriggio del 21 settembre sulla riforma del processo civile. Le seconde due fiducie saranno invece poste domani mercoledì 22 settembre sulla riforma del processo penale, già approvato dalla Camera e verso il via libera ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Giorgiapreoccupata. A ridosso dei 413a favore, 48 contrari e un astenuto ottenuti alla Camera dei deputati sul secondo decreto Green Pass, la leader di Fratelli d'Italia perde la pazienza: "Ilitaliano chiede quattrodiin 48 ore, su temi sensibili come la giustizia penale e civile e come il Green Pass. Parlamento mortificato, l'opposizione non è in grado e non può dire la sua: unaper la nostra democrazia". Il riferimento è alla primaposta nel pomeriggio del 21 settembre sulla riforma del processo civile. Le seconde due fiducie saranno invece poste domani mercoledì 22 settembre sulla riforma del processo penale, già approvato dalla Camera e verso il via libera ...

