Tommaso Zorzi torna su Instagram: le sue parole (Di lunedì 20 settembre 2021) Tommaso Zorzi è tornato su Instagram: il giudice di Drag Race Italia era stato costretto negli scorsi giorni a sospendere il proprio account in seguito a ripetuti attacchi hacker che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza dei suoi dati. La spiegazione del suo profilo sospeso era stata data dallo stesso Tommaso Zorzi tramite Twitter. Per la felicità dei suoi fan, Tommaso Zorzi è potuto tornare su Instagram

