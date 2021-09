The Witcher 4 o una nuova IP? CD Projekt Red forse al lavoro su un RPG 'old school' (Di lunedì 20 settembre 2021) I fan di The Witcher attendono un nuovo capitolo della serie e, probabilmente, CD Projekt Red sta assumendo nuovi sviluppatori proprio per il prossimo gioco dell'amata saga di Geralt. Stando a quanto pubblicato su Twitter dall'insider Idle Sloth, lo studio sta cercando nuovi sviluppatori per realizzare un possibile CRPG. I fan hanno subito pensato a The Witcher 4, ma potrebbe anche trattarsi di una IP tutta nuova. "Secondo un annuncio di lavoro di CDPR, il prossimo gioco potrebbe essere un CRPG", si legge nel tweet. "CD Projekt RED è alla ricerca di un "Open World Designer" che abbia esperienza nel modding (preferibilmente cRPG e giochi open world)". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 20 settembre 2021) I fan di Theattendono un nuovo capitolo della serie e, probabilmente, CDRed sta assumendo nuovi sviluppatori proprio per il prossimo gioco dell'amata saga di Geralt. Stando a quanto pubblicato su Twitter dall'insider Idle Sloth, lo studio sta cercando nuovi sviluppatori per realizzare un possibile CRPG. I fan hanno subito pensato a The4, ma potrebbe anche trattarsi di una IP tutta. "Secondo un annuncio didi CDPR, il prossimo gioco potrebbe essere un CRPG", si legge nel tweet. "CDRED è alla ricerca di un "Open World Designer" che abbia esperienza nel modding (preferibilmente cRPG e giochi open world)". Leggi altro...

