Temptation Island, l'ex concorrente di nuovo mamma. L'annuncio ai fan: 'Presto in quattro!' (Di lunedì 20 settembre 2021) L'ex concorrente di Temptation Island Lara Rosie Zorzetto è pronta a diventare mamma bis. Lara Rosie Zorzetto ha preso parte a Temptation Island con l'allora fidanzato Michael de Giorgio: i due si ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 settembre 2021) L'exdiLara Rosie Zorzetto è pronta a diventarebis. Lara Rosie Zorzetto ha preso parte acon l'allora fidanzato Michael de Giorgio: i due si ...

