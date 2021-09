Sampdoria, D’Aversa pensa al cambio modulo: la soluzione contro il Napoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Sampdoria Napoli, le defezioni a centrocampo potrebbero costringere D’Aversa al cambio modulo: tutto dipende dalle condizioni di Verre Pochi giorni per Roberto D’Aversa da dedicare alla preparazione della delicata sfida contro il Napoli, partita in programma giovedì alle ore 18.30 tra le mura del Ferraris. Giusto il tempo per capire quali blucerchiati saranno a disposizione e chi invece dovrà restare a casa. Ed è proprio il centrocampo lo snodo intorno al quale si incentrerà la preparazione. Attacco e difesa sono quelli che abbiamo visto nelle prime giornate di Serie A. In mezzo tra infortunati da valutare e scelte tattiche si potrebbe anche avere un cambio di modulo. Dal 4-4-2 D’Aversa potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021), le defezioni a centrocampo potrebbero costringereal: tutto dipende dalle condizioni di Verre Pochi giorni per Robertoda dedicare alla preparazione della delicata sfidail, partita in programma giovedì alle ore 18.30 tra le mura del Ferraris. Giusto il tempo per capire quali blucerchiati saranno a disposizione e chi invece dovrà restare a casa. Ed è proprio il centrocampo lo snodo intorno al quale si incentrerà la preparazione. Attacco e difesa sono quelli che abbiamo visto nelle prime giornate di Serie A. In mezzo tra infortunati da valutare e scelte tattiche si potrebbe anche avere undi. Dal 4-4-2potrebbe ...

